Kermis

Botsauto's verwoest door brand: tienduizenden euro's schade

Bij een grote brand in een kermisattractie zijn tientallen botsauto's verwoest. Het incident vond afgelopen week plaats in de Zwitserse gemeente Subingen. Volgens een eerste schatting bedraagt de totale schade enkele tienduizenden euro's.

De hulpdiensten werden woensdagavond rond 22.45 uur gealarmeerd. Toen de brandweer arriveerde, stonden de botsauto's al volledig in lichterlaaie. Alle karretjes gingen in vlammen op, zo is te zien op foto's die de autoriteiten hebben verspreid.

Omdat de attractie ten tijde van de brand gesloten was, raakte niemand gewond. De oorzaak wordt onderzocht door de politie. Men is op zoek naar getuigen en andere personen die iets weten over het voorval. Zij kunnen contact opnemen met de politie in de regio Solothurn.