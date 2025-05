Avonturenpark Hellendoorn

Schietpartij, kettingbotsing en aanrijding: rampenoefening in Avonturenpark Hellendoorn

Wat zou er gebeuren als Avonturenpark Hellendoorn het toneel wordt van een schietpartij in een attractie, een kettingbotsing op de parkeerplaats of een aanrijding op een vol terras? Die drie scenario's kwamen onlangs voorbij tijdens een calamiteitenoefening in het Overijsselse pretpark.

De speciale oefendag stond in het teken van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Alle chauffeurs en verpleegkundigen van de regionale ambulancedienst waren ervoor ingepland. Op social media verscheen een videoreportage met een impressie van zo'n drie minuten.

De in scène gezette kettingbotsing vond plaats op het parkeerterrein, voor de fictieve aanrijding werd het terras van Eethuis De Berghoeve gebruikt. Voor scenario drie - een schietpartij in een theater - week men uit naar halloweenspookhuis Château Cristal, gevestigd in het gebouw van de interactieve darkride Discovery Club.



Lotusslachtoffers

Naast de drie grote incidenten was er aandacht voor voorvallen met gevaarlijke stoffen en verbindingen in de meldkamer. Voor de oefening sloeg Ambulance Oost de handen ineen met Brandweer Twente, lotusslachtoffers en andere belanghebbenden. Op Facebook bedankt de organisatie Avonturenpark Hellendoorn voor de gastvrijheid.