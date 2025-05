Movie Park Germany

Video: stuntshow Movie Park Germany gaat mis, auto's belanden op hun kant

Eén van de stunts in de stuntshow van Movie Park Germany is donderdag misgegaan. Normaal gesproken zien bezoekers hoe verschillende auto's een stukje op twee wielen rijden. Door een foutje kwam een wagen op zijn kant terecht. Daar botste vervolgens een tweede wagen tegenaan.

Ook die auto stond toen omgekeerd stil. Ondertussen was knoertharde rockmuziek te horen. De bestuurder van een derde wagen parkeerde zijn auto om zijn collega's op te trommelen. Al snel kwamen meerdere stuntmensen en medewerkers ter plaatse om de vastgelopen wagens om te duwen.

Dat ging gepaard met een luid applaus van het publiek, blijkt uit beelden die een toeschouwer publiceerde in een fangroep op Facebook. "Ik denk niet dat dit de bedoeling was", schrijft de vrouw erbij. "Maar het stuntteam en het personeel van Movie Park reageerden snel. Jullie zijn geweldig."



Studio 6

De bestuurders mankeerden niets. Zij konden hun weg vervolgen, waarna de voorstelling doorging. Het incident vond plaats tijdens Operation Red Carpet in de openluchtarena Studio 6. De productie werd dit jaar vernieuwd. Het Duitse pretpark huurde een nieuwe stuntcrew in.