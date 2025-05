Efteling

Kleptomaan (42) slaat meermaals toe bij de Efteling

Een 42-jarige kleptomaan uit Drunen heeft de afgelopen tijd meermaals toegeslagen bij de Efteling. Dat bleek afgelopen week in de rechtbank in Den Bosch. Jan P. stond terecht voor tien verschillende diefstallen. Hij blijkt een dwangmatige dief te zijn: een notoire crimineel met een fors strafblad.

Op 24 juni vorig jaar nam de man een bakfiets mee uit de fietsenstalling bij het Kaatsheuvelse attractiepark. Het karretje was door Efteling-bezoekers gehuurd bij het vakantiepark van Beekse Bergen. Eenmaal thuis aangekomen spoot de dief de fiets over.

Verder sloeg de man onder meer toe bij een restaurant, een voetbalvereniging en een bouwmarkt, weet het Brabants Dagblad. Bij het doorzoeken van zijn woning trof de politie een televisie aan met een Efteling-sticker erop. Precies zo'n tv werd eerder dat jaar weggehaald in Efteling-vakantiepark Bosrijk.



Kliniek

Verdachte P. gaf in de rechtszaal toe dat hij vaak in de buurt van het vakantiepark komt: hij fietst er in de hoop dat hij een huisje kan vinden waarvan de deur openstaat. Op zijn eigen verzoek zit hij inmiddels in een kliniek. De dief betuigde spijt tegenover de rechter. Over zo'n twee weken volgt de uitspraak.