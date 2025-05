Europa-Park Erlebnis-Resort

Huh? Plopsa-luchtballon zichtbaar boven Europa-Park

Wat doet een Plopsa-ballon boven Europa-Park? Dat zullen pretparkfans in het Zuid-Duitse attractiepark zich deze week wellicht afgevraagd hebben. Boven Europa-Park was geruime tijd een gigantische luchtballon zichtbaar met een logo van de concurrent, omringd door Studio 100-figuren.

De opvallende reclameballon is onderdeel van het jaarlijkse Ballonfestival van Europa-Park. Daarbij maken vele tientallen ballonnen een vlucht boven het pretpark. Bezoekers kunnen voor 190 euro per persoon een ticket kopen om mee te vliegen. Eén van de luchtballonnen heeft dus een Plopsa-thema.

De pretparkgroep ging daarvoor jaren geleden een samenwerking aan met de Vlaamse firma Yves Lannoy Ballooning. Sindsdien heeft dat bedrijf een felblauwe Plopsa-ballon in het assortiment, vervaardigd in Tsjechië. Het is mogelijk om die te huren zonder tussenkomst van Plopsa zelf.



Plopsaland Deutschland

De merknaam Plopsa wordt dit jaar een directe concurrent van Europa-Park: het attractiepark Holiday Park, gelegen op zo'n anderhalf uur rijden, gaat komende zomer Plopsaland Deutschland heten. De bestemming is al sinds 2010 eigendom van de Plopsa Group.