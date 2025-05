Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo zet artificial intelligence in voor klantenservice

Wie een vraag stelt aan dierentuin Burgers' Zoo, kan antwoord krijgen van een AI-chatbot. Het Arnhemse dierenpark zet sinds kort kunstmatige intelligentie in voor de online klantenservice. Medewerkers waren eerder veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen waarvan de antwoorden gewoon online staan.

Burgers' Zoo werd bestookt door mensen die bijvoorbeeld meer wilden weten over openingstijden, tickets of parkeren. Dat soort eenvoudige standaardvragen kunnen nu beantwoord worden met behulp van artificial intelligence.

Het idee is om de werkdruk bij de receptie te verlagen, zodat medewerkers meer tijd hebben voor persoonlijk contact met bezoekers. Voor het ontwikkelen van de chatbot werd samengewerkt met AI-specialist Watermelon. Circa 80 procent van de vragen wordt nu afgehandeld zonder tussenkomst van een mens.



Complexe verzoeken

Alleen complexe of afwijkende verzoeken worden doorgestuurd naar werknemers. Burgers' Zoo zorgt dat de informatie in de AI-agent up-to-date blijft. "Ook kan het serviceteam zelf extra informatie toevoegen, bijvoorbeeld over tijdelijke evenementen of seizoensacties", zegt Alexander Wijninga, mede-oprichter van Watermelon.



In een video over het project geeft Burgers'-marketeer Dennis Rensen toe dat men eerst sceptisch was over de inzet van AI. "Omdat we heel graag zelf de regie in handen wilden hebben." Later kwam er wel vertrouwen. Het implementeren ervan duurde ongeveer twee maanden.