Nieuwe campagne moet personeelstekort Walibi Holland oplossen: 'Samen feesten!'

Met een nieuwe wervingscampagne hoopt Walibi Holland voldoende medewerkers te vinden voor het naderende hoogseizoen. Het pretpark in de polder kampt al jaren met een hardnekkig personeelstekort. Afgelopen maand was de situatie zo schrijnend dat op één van de openingsdagen maar liefst twaalf attracties gesloten moesten blijven.

Daarom is er een nieuwe campagne ontwikkeld, die draait om het woord 'WoW'. "Werken op Walibi is WoW", luidt de bijbehorende slogan. In een filmpje zien we Walibi-medewerkers van verschillende afdelingen een driedimensionale uitvoering van het woord aan elkaar doorgeven.

Ondertussen verschijnen de teksten "unieke werkplek", "samen feesten!" en "verantwoordelijkheid" in beeld. Het moet socialmedia-gebruikers enthousiast maken voor een baantje in Biddinghuizen. De afkorting WoW staat dus voor de nogal onnatuurlijke uitdrukking 'Werken op Walibi', in plaats van de meer gebruikelijke varianten 'Werken in Walibi' of 'Werken bij Walibi'.



Horeca

Vacatures zijn voortaan te vinden op de bijbehorende webpagina werkenopwalibi.nl. Op dit moment staan er achttien verschillende posities open. Voor verschillende functies, met name bij attracties en horeca, zijn meerdere personen nodig.



Walibi zoekt verder onder meer een communicatiemanager, een technisch monteur, een assistent-manager evenementen, een baliemedewerker kledinguitgifte, een medewerker groendienst, een receptionist en een assistent-manager parkbestedingen. De selectieprocedure voor het aankomende halloweenseizoen is ook weer gestart.