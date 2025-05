Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen werkt nog steeds aan attracties Ripsaw Falls en Eagle

Het is Slagharen de afgelopen weken niet gelukt om twee attracties operationeel te krijgen. Bezoekers van het Overijsselse pretpark moeten de boomstambaan Ripsaw Falls en de 32 meter hoge toren The Eagle al het hele seizoen missen. Inmiddels wordt The Eagle volledig gedemonteerd.

De constructie gaat "helemaal uit elkaar" om de staalkabels te vervangen, laat Slagharen weten op social media. Een woordvoerder kan nog geen exacte openingsdatum noemen, maar men hoopt dat de attractie eind deze maand of begin juni weer kan draaien.

The Eagle is een molen van het type condor, in 1998 gebouwd door leverancier Huss uit Duitsland. Voor Ripsaw Falls werd eerder gegokt op een opening rond Pasen. Dat is niet gelukt: ondanks het goede weer van de afgelopen dagen staat de waterbaan uit 1992 nog droog.



Franse firma

De voorlichter gaf eerder al aan dat er vertraging was ontstaan bij het leveren van onderdelen. Binnen enkele weken moeten bezoekers alsnog een vaartocht kunnen maken. De attractie van het type wild river, gebouwd door de Franse firma Reverchon, werd afgelopen winter gereviseerd.