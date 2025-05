Efteling

Asielzoekers gratis naar de Efteling om onrust te voorkomen: minister Faber fel tegen 'snoepreisje'

Als het aan PVV-minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber ligt, gaat een uitje van jonge asielzoekers naar de Efteling niet door. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen op zaterdag 17 mei naar de Efteling sturen, zodat ze geen overlast veroorzaken tijdens de lokale kermis.

Vorig jaar liep een confrontatie tussen dorpsjeugd en azc-jongeren in het Friese dorp Sint Annaparochie volledig uit de hand. Bij een steekpartij raakten drie dorpsbewoners gewond. Om herhaling te voorkomen, bedacht het COA een gratis reisje naar de Efteling voor de asielzoekers: een voorzorgsmaatregel.

Het initiatief, betaald met gemeenschapsgeld, stuit minister Faber volledig tegen de borst. "Ho, dit gaan we dus niet doen", schrijft ze in een bericht op X. "Ik ga hierover in gesprek met het COA. Ik vind het on-uit-leg-baar om deze jongeren op kosten van de belastingbetaler op snoepreisje naar de Efteling te sturen. Geen sprake van."



Vierhonderd

Het COA laat weten dat er voor bewoners van het Friese asielzoekerscentrum nu eenmaal een activiteitenbudget beschikbaar is. Dat geld kan ingezet worden voor een uitje naar een pretpark of een museum. De geplande datum valt bewust samen met de kermis. Het dorp telt vierhonderd opvangplaatsen.



PVV-leider Geert Wilders draagt de Efteling al jaren een warm hart toe. Hij roemt het Kaatsheuvelse attractiepark regelmatig in debatten en interviews, waarbij de politicus niet onder stoelen of banken steekt dat Droomvlucht zijn absolute favoriet is. In 2018 bezocht hij de Efteling met een groep van twintig trouwe PVV-fans.