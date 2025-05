Majaland Gliwice

Nederlanders bouwen attractiepark in Zuid-Polen: directeur laat meer details los

Een Nederlandse investeringsgroep werkt aan een nieuw attractiepark in Zuid-Polen. Momentum Leisure, gevestigd in Amsterdam, runt in Polen momenteel al drie vestigingen van pretparkketen Majaland. Directeur Wouter Dekkers vertelt wat we van de vierde locatie kunnen verwachten. Men overweegt voor het eerst om gebruik te maken van een lokaal thema.

Er bestaan al Majaland-parken bij de Poolse steden Kownaty (2018), Warsaw (2022) en Gdansk (2024). In 2027 moet een vestiging in Gliwice opengaan. Waar de eerste twee Majaland-locaties draaiden om Studio 100-figuren als Maya de Bij en Wickie de Viking, werd voor Gdansk ook een beroep gedaan op De Smurfen en animatieseries van Nickelodeon.

"Het wordt echt een heel mooi verhaal, dat je niet alleen afhankelijk bent van een Maya de Bij, maar met name ook SpongeBob en PAW Patrol", aldus Dekkers in een aflevering van de BNR-podcast Wereldspelers. Voor Gliwice wil men het spectrum nog verder verbreden, door naast Studio 100, De Smurfen en Nickelodeon ook te kijken naar regionale personages.



Nostalgisch

"Tot op heden hebben we echt de internationale sterren, omdat daar ook heel veel content voor wordt gemaakt." Zo verschijnt dit jaar een nieuwe Smurfen-film, weet Dekkers. "In het nieuwe park dat we in Zuid-Polen gaan doen, zitten we echt te kijken of we twee of drie attracties rondom een nostalgisch Pools karakter kunnen bouwen."



Dat geldt ook voor een toekomstig park in Roemenië, waarvoor mogelijk wordt teruggegrepen op een Roemeens verhaal. In Polen blijft het vooralsnog bij vier vestigingen. Die kunnen in de toekomst wel uitgebreid worden met bijvoorbeeld een waterpark, geeft Dekkers aan.



Nieuwe zones

Men heeft inmiddels een bouwvergunning aangevraagd voor park nummer vier, in Gliwice. De geplande opening werd verplaatst van 2026 naar het eerste kwartaal van 2027. Voor de bestaande Majaland-parken in Kownaty en Warsaw geldt dat in de toekomst geïnvesteerd wordt in nieuwe Nickelodeon-zones. Momentum heeft voor Polen en Roemenië de exclusieve pretparkrechten op de Nickelodeon-karakters bemachtigd.