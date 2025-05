Plopsa Indoor Coevorden

Britse vloggers klagen over onvriendelijk personeel in Nederlands Plopsa-park: 'Onbeschoft'

Het personeel van het Drentse pretpark Plopsa Indoor Coevorden kan wel een lesje klantvriendelijkheid gebruiken. Tot die conclusie komen de bekende Britse vloggers Shawn en Charlotte Sanbrooke. De YouTube-bekendheden bezochten het enige Nederlandse Plopsa-pretpark afgelopen maand. Daar werden ze met de nek aangekeken door medewerkers.

In een videoreportage op hun YouTube-kanaal Theme Park Worldwide laten ze zien hoe ze een paar uurtjes doorbrengen in het grotendeels overdekte attractiepark. Al snel blijkt dat het akelig rustig is: bezoekers zijn er nauwelijks, maar ook werknemers laten zich niet zien. Het duurt een tijdje voordat er personeelsleden verschijnen om de attracties te bedienen.

"Er hangt hier een rare sfeer, het is niet echt vriendelijk", signaleert Shawn Sanbrooke al snel. "Ik weet dat het bedoeld is voor kleintjes, maar je merkt dat het personeel hier eigenlijk niet wil zijn." Het verbaast de Engelsman, aangezien hij goede ervaringen heeft met de mensen in zusterpark Plopsaland De Panne.



Slechte reputatie

Hij vraagt zich af of Plopsa Indoor Coevorden wellicht een slechte reputatie heeft door het onaangename personeel. "Misschien is het daardoor zo rustig." Charlotte vertelt over een merkwaardige aanvaring met een medewerker na het verlaten van het toilet. "Als blikken konden doden, was ik nu dood. Nog nooit heeft iemand zo naar me gekeken. Ik voelde me vreselijk ongemakkelijk."



Ze benadrukt dat ze gewoon entreegeld heeft betaald. "Er is geen enkele reden om je zo te gedragen. Er hangt een heel ongemakkelijke sfeer. Heel onvriendelijk. Het is onbeschoft." Haar man benadrukt dat het niet ligt aan hun leeftijden. "Ik heb ze ook kwaad naar kinderen zien kijken. Ze laten merken dat ze niet willen dat mensen in de attracties gaan."



Standbeeld

Om die reden zoeken de twee vervolgens bewust attracties op zonder medewerkers, zoals een klimvulkaan en een matjesglijbaan. Later passeert het koppel een standbeeld van een lachende Kabouter Plop. "Had het personeel hier maar jouw glimlach, vriend", verzucht Shawn bij het zien van de vrolijke mascotte. "Echt waar."



De vloggers waren uiteindelijk wel tevreden over het attractieaanbod en de thematiek in de hal. Toch vertrekt Charlotte naar eigen zeggen "met een zure smaak" in haar mond. "De staf heeft het echt verpest." Shawn vraagt zich af waarom het Plopsa-personeel gekozen heeft voor een baan in een pretpark. "Mensen leggen geld neer om binnen te komen, dan zouden ze ook een goede service moeten krijgen."