Efteling

Efteling-abonnees mogen nieuw sprookje twee dagen eerder bekijken

Abonnementhouders van de Efteling krijgen de kans om het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt eerder te zien dan reguliere bezoekers. De publieksopening van het sprookje vindt plaats op woensdag 14 mei. Abonnees kunnen zich binnenkort aanmelden voor een preview op maandag 12 en dinsdag 13 mei.

De Efteling spreekt in een mail over "een exclusief voorproefje". Het aantal plaatsen is beperkt. Wie interesse heeft, moet vooraf een tijdslot van dertig minuten reserveren tussen 10.00 en 18.00 uur. De preview is beschikbaar voor álle abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 6 mei om 14.00 uur. Abonnees ontvangen tegen die tijd nog een e-mail met een link. De Prinses op de Erwt ligt tussen De Trollenkoning en Vrouw Holle, als 31e uitbeelding in het bos. Het verhaal wordt gezongen door de Vlaamse zangeres Geike Arnaert.