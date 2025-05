Walibi Holland

Nieuwe Walibi-achtbaan YoY bijna de hele dag dicht door softwareprobleem

Walibi-bezoekers hebben de nieuwe achtbaan YoY vandaag bijna zeven uur lang moeten missen. De dubbele single-rail coaster kampte met een hardnekkige technische storing, bevestigt een woordvoerder van het pretpark aan Looopings. Inmiddels is de miljoenenattractie weer operationeel.

Walibi is vandaag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. YoY bleef aanvankelijk dicht. Het pad naar de ingang werd afgesloten. De voorlichter spreekt over "een softwareprobleem na de laatste update". "Hierdoor is er een resetprobleem, waardoor de attractie niet kan opstarten."

Het Walibi-team was er "volop mee bezig". "We zijn in contact met RMC." Dat is de Amerikaanse leverancier van de achtbaan: Rocky Mountain Construction. Het gaat om de langste onderbreking sinds de opening van de coaster op zaterdag 5 april.



Goed nieuws

Om 16.45 uur had Walibi goed nieuws: YoY is weer open. Bezoekers hebben tot 18.00 uur de tijd om een ritje te maken in de Thrill- en de Chill-track, die allebei een capaciteit hebben van vierhonderd personen per uur.