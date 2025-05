Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Directeur Diergaarde Blijdorp stopt na bijna acht jaar: 'Passend moment voor nieuw leiderschap'

De Rotterdamse dierentuin Blijdorp krijgt na bijna acht jaar een nieuwe directeur. Erik Zevenberg neemt over vier maanden, per maandag 1 september, afscheid als directeur van de Diergaarde. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Een opvolger is nog niet in beeld.

"Na twee termijnen van vier jaar is dit een passend moment om het stokje over te dragen en ruimte te maken voor nieuw leiderschap", staat in een verklaring van de raad van toezicht. Daarin wordt ook beschreven dat Zevenbergen "met grote toewijding" leiding gaf aan het dierenpark, in een periode van "forse uitdagingen".

Belangrijkste wapenfeit van Zevenbergen is de herpositionering van Blijdorp: mensen moeten bij die term niet langer denken aan een dierentuin, maar aan natuurherstel. Wie nu naar blijdorp.nl surft, krijgt direct te zien: "Wij veranderen van dierentuin naar organisatie voor natuurherstel".



Negen diersoorten

In plaats van grote investeringen in nieuwe dierenverblijven kwam de focus te liggen op natuurbehoud binnen én buiten de parkgrenzen. Minder dieren, meer aandacht voor onze planeet, zo was het idee. Een nieuw activistisch masterplan voor 2050 zoomt in op slechts negen diersoorten en één plantensoort.



Een dagje Blijdorp zou over een paar jaar niet moeten draaien om dieren kijken, maar om bewustwording over biodiversiteit en ecosystemen. "Er moet een beweging op gang komen, er is te lang te weinig gebeurd", zei Zevenbergen eerder. "Blijdorp wil het verschil maken. We benutten onze unieke positie om een tastbare en blijvende impact te creëren."



Gorilla's

Het zal op den duur het einde betekenen van onder meer de gorilla's, ijsberen, vicuña’s en wallaby's in Rotterdam. De gedurfde koers werd Zevenbergen niet door iedereen in dank afgenomen, realiseert hij zich. "De keuzes die wij hier maken, gaan niet alleen maar applaus opleveren", vertelde hij vorig jaar nog in de Looopings Podcast.



Met name onder vaste bezoekers en fans klonk er regelmatig kritiek. Het hielp ook niet mee dat niet alle geplande bouwprojecten van de grond konden komen, mede door financiële uitdagingen. Bovendien daalde afgelopen jaar het bezoekersaantal, tot 1,41 miljoen. Het gaf de concurrentie de kans om Blijdorp - na vele jaren met een dominante koppositie - in te halen: in 2024 was Safaripark Beekse Bergen de populairste dierentuin van Nederland.



Turbulente tijden

De raad van toezicht is wel vol lof over de "verbindende stijl van leidinggeven en zijn betrokkenheid bij mens, dier en plant". "Hij loodste Blijdorp door turbulente tijden, waaronder de coronapandemie en een reorganisatie, met oog voor mens, continuïteit en vernieuwing." De directeur laat een dierentuin achter "met een visie voor de toekomst", aldus de raad.



Zevenbergen spreekt op zijn LinkedIn-profiel over "acht fascinerende jaren". "Ik kijk met voldoening terug op wat we samen hebben bereikt." Hij weet nog niet wat hij hierna gaat doen. "Daar zal ik mij de komende tijd op oriënteren." De wervingsprocedure voor een opvolger gaat binnenkort van start.