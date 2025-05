Efteling

Video: Efteling toont eerste beelden van interieur nieuw sprookje Prinses op de Erwt

Wat kunnen Efteling-bezoekers verwachten van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt? Naast het aankondigen van de openingsdatum heeft het attractiepark ook voor het eerst beelden vrijgegeven van het interieur van het tafereeltje. We zien - zoals verwacht - een gigantische stapel matrassen.

De prinses slaapt vanaf woensdag 14 mei in het Sprookjesbos. Volgens het verhaal voelt ze een erwtje liggen onder twintig matrassen en twintig donzen dekens, omdat ze zo fijngevoelig is. In een 55 seconden durend promotiefilmpje zien we lakeien 's avonds laat in de weer met de matrassen.

Sprookjesbos-bewoonster Roodkapje kijkt toe. Later sluit ook de Fakir zich aan, nadat zijn nachtrust op zijn spijkerbed ruw wordt verstoord. Uiteindelijk krijgt de groene erwt een plekje onder de matrassen. De Efteling is klaar voor de komst van de prinses, zo is het idee.



Efteling-collega's

In een eerste videoteaser, die in juni vorig jaar verscheen, werd de rol van lakei gespeeld door acteur Hans Eichhorn. Hij overleed afgelopen zomer op 61-jarige leeftijd. Voor het vervolg namen verschillende Efteling-collega's de rol over.



Het hoofdpersonage gaat Adinda heten. In het filmpje ontbreekt van haar nog ieder spoor. Naast de uitvoering in het Sprookjesbos kunnen bezoekers haar komende zomer in levenden lijve ontmoeten: ze wordt onderdeel van het entertainment in het aangrenzende Efteling Grand Hotel, samen met prinses Anura van watershow Aquanura.