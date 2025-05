Leveranciers

Nu te koop: darkride-restaurant met bewegende tafels en stoelen

De Duitse attractiebouwer Mack Rides probeert een darkride-restaurant te slijten. Deze week presenteert de bekende fabrikant, gelieerd aan Europa-Park in Zuid-Duitsland, het concept eatX. Dat is een combinatie van een darkride en een eetgelegenheid, met bewegende tafels en stoelen.

Per uur kunnen 120 personen een ritje maken. Ze zijn dan 44 minuten onderweg. In dat tijdsbestek maken bezoekers een tocht door verschillende thematische ruimtes, waar ze gerechten voorgeschoteld krijgen. Ondertussen wordt gebruikgemaakt van speciale effecten als geur en temperatuurverschillen.

"Mensen worden ondergedompeld in de verschillende thema's", zegt Europa-Park-directeur Thomas Mack over de ontwikkeling. "We zijn ervan overtuigd dat het eten met al die elementen beter smaakt." Het idee is gebaseerd op Eatrenalin, de exclusieve restaurantattractie die Europa-Park in 2022 opende.



Flowdiner

Nu kunnen alle attractieparken het concept binnenhalen. Mack Rides noemt het eatX. Zwevende tafels zijn in werkelijkheid trackless voertuigen voor vier personen. De karretjes heten flowdiner. Het gaat om een variant op de flowryde, de reguliere trackless darkride van Mack.



In een promotievideo vertelt directlielid Mack wat voor mogelijkheden eatX te bieden heeft en wat de verschillen zijn tussen flowryde en flowdiner. De presentatie vond plaats tijdens IAAPA Honors 2025, een bijeenkomst van branchevereniging IAAPA die werd gehuisvest door het bekende Duitse pretpark.