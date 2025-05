Disneyland Paris

Video: Star Wars Day in Disneyland Paris met interactieve robots en uniek personage

Disneyland Paris heeft Star Wars Day aangegrepen om bijzondere robots te introduceren. Bezoekers konden vandaag speciale BDX-droids zien wandelen in themadeel Discoveryland. De op afstand bestuurbare mini-animatronics zijn nog aanwezig tot en met zaterdag 24 mei.

Eerder verschenen de interactieve droids al in het Amerikaanse Disneyland in Californië. In maart werd duidelijk dat ze ook naar Parijs zouden komen. De startdatum van de act is toepasselijk: op 4 mei vindt jaarlijks een Star Wars-feestdag plaats, omdat de Engelse term ""May the 4th" lijkt op de iconische Star Wars-quote "May the Force be with you".

Naast de robots werden bezoekers vandaag getrakteerd op de aanwezigheid van bijzondere personages. Zo was Ahsoka Tano voor het eerst in levenden lijve te ontmoeten in Disneyland Paris: de hoofdpersoon van de Star Wars-serie Ahsoka op Disney+.



The Mandalorian

In die productie is Ahsoka Tano op zoek naar de kaart om de locatie van Grand Admiral Thrawn en Jedi Padawan Ezra Bridger te achterhalen, om zo een nieuwe galactische oorlog te voorkomen. Tano, gespeeld door Rosario Dawson, kwam eerder al voor in de tv-serie The Mandalorian.



Rey was aanwezig voor een comeback van de interactieve voorstelling Jedi Training Academy, waarbij kinderen leren hoe ze met een lichtzwaard moeten vechten. Daarnaast liepen Stormtroopers, R2-D2 en Kylo Ren rond. De wachttijd bij meet-and-greet-locatie Starport, waar Darth Vader te ontmoeten was, liep op tot tweehonderd minuten: bijna drieënhalf uur.