Pleasure Beach Resort

Engels pretpark heropent 55 meter hoge lanceertoren na ingrijpende opknapbeurt

Een 55 meter hoge lanceertoren in Engeland is weer open na een forse investering. Pretpark Pleasure Beach in Blackpool hield de drop tower Ice Blast vorig jaar gesloten omdat er groot onderhoud nodig was. De toekomst van de attractie was even onzeker, maar uiteindelijk koos het management voor een kostbare opknapbeurt.

De toren, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf S&S Worldwide, opende in 1997 onder de naam PlayStation: The Ride. Drie jaar later werd de term Ice Blast geïntroduceerd. Vanaf dit jaar heet de attractie Launch Pad. Daar hoort een ruimtevaartthema bij.

Afgelopen winter verschenen steigers rond de toren, voor een schilderbeurt. Ook werd de drukcilinder vervangen. Dat moet zorgen voor een krachtigere lancering, met een topsnelheid van 130 kilometer per uur. Per rit is er plek voor twaalf personen: twee kanten met twee zitplaatsen en twee kanten met vier stoelen.



Zeeniveau

Vandaag vond de heropening plaats. Op YouTube staat een uitgebreide reportage van de werkzaamheden. Volgens Pleasure Beach zelf is de constructie overigens 64 meter hoog in plaats van 55, omdat men de hoogte meet vanaf zeeniveau. Volgend jaar opent het park een spectaculaire frisbee-attractie.