Efteling onthult openingsdatum Prinses op de Erwt: sprookje krijgt gezongen vertelling

Het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt is over twee weken af. De Efteling presenteert het nieuwe tafereel in het Sprookjesbos op woensdag 14 mei aan het grote publiek. Dat heeft het attractiepark zojuist bekendgemaakt. Bijzonder is dat er gekozen werd voor een gezongen vertelling.

Het gaat om de 31e uitbeelding in het bos. Bij veel sprookjes wordt het verhaal verteld door een voice-over. Dit keer zal het verhaal gezongen worden. Daarvoor heeft de Efteling de Vlaamse zangeres Geike Arnaert ingeschakeld, onder meer bekend van de band Hooverphonic. Ze werkte ook mee aan de Bløf-hit Zoutelande.

Arnaert zingt op een melodie en tekst van Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Hij componeerde "een poëtisch lied op een ingetogen compositie", aldus de Efteling. Het eindresultaat is straks te horen bij een koninklijk paviljoentje tussen De Trollenkoning en de put van Vrouw Holle, pal naast het nieuwe Efteling Grand Hotel.



Spotify

Daar probeert een prinses op een enorme stapel matrassen de slaap te vatten. "Of dat lukt zullen bezoekers zien en ook horen", laat de Efteling weten. Fans kunnen vanaf vrijdag 16 mei luisteren naar een digitaal Prinses op de Erwt-album op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Daar komen drie nummers op te staan, waaronder de gezongen vertelling.



Het tafereel werd ontworpen door Sander de Bruijn. Hij gebruikte dezelfde stijlelementen en vormtaal als bij het Grand Hotel, waar hij ook hoofdverantwoordelijk voor was. Het hotelcomplex van zeven verdiepingen fungeert als een "grand decor". Bij het nieuwe sprookje wordt ook een aparte Sprookjesbos-ingang voor hotelgasten gerealiseerd.



Fijngevoelig

De Prinses op de Erwt is een sprookje van Hans Christian Andersen over een meisje dat aan een koningin moet bewijzen dat ze een prinses is. Ze brengt de nacht door op een bed van twintig matrassen en twintig donzen dekens, met een erwtje eronder. Alleen een échte prinses zou zo fijngevoelig zijn dat ze door de erwt niet kan slapen.