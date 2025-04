Attractiepark Toverland

Toverland stelt deelnemers van Troy Coaster Challenge 2025 voor

Toverland heeft deelnemers geselecteerd voor de 24 uur durende marathon op houten achtbaan Troy. Op zaterdag 24 en zondag 25 mei vindt de vierde editie van de Troy Coaster Challenge plaats, dit keer met meer kandidaten dan ooit. In plaats van twaalf personen is er dit keer plek voor 24 waaghalzen.

21 daarvan zijn gekozen na een speciale testavond in het Limburgse attractiepark, waarbij geïnteresseerden alvast twee uur in Troy mochten blijven zitten. De resterende drie deelnemers worden later bekend: één aan de hand van een prijsvraag op radiostation Slam, aangevuld met twee mystery guests.

In een videoverslag is te zien hoe de testavond op donderdag 24 april verliep. Vandaag start ook de online ticketverkoop voor mensen die een klein uurtje willen meerijden met de deelnemers. Voor 24 euro mogen coasterfanaten een tijdslot van 55 minuten boeken.



Veiling

Dat kan alleen als de rest van het park gesloten is, namelijk tussen 24 mei om 18.00 uur en 25 mei om 09.00 uur. Fans krijgen dus de kans om midden in de nacht bijna een uur in Troy te zitten. De opbrengst gaat naar een goed doel: Stichting Jade. Later volgt nog een veiling met exclusieve attributen en ervaringen.