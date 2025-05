Walibi Holland

Bekende Duitse youtuber over Walibi-achtbaan YoY: 'Alsof je op een kapotte naaimachine zit'

Eén van de bekendste pretparkfans van Duitsland spreekt zich opvallend kritisch uit over de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland. Dennis Brokop van het populaire YouTube-kanaal Ride Review vertelt in een videoverslag dat hij de dubbele single-rail coaster behoorlijk vond tegenvallen. Hij spreekt over een "grote teleurstelling".

Met ruim 87.000 abonnees is Ride Review één van de best bekeken pretparkkanalen van Duitsland. Brokop was onlangs in Walibi om YoY te recenseren. Hoewel hij moet toegeven dat de banen leuke elementen bevatten, vindt hij de 18 miljoen euro kostende toevoeging al met al vooral "nietszeggend". "En nietszeggend is bij achtbanen gewoon slecht."

De Duitser begon met een ritje op de Thrill-baan, die zes keer over de kop gaat. "Dat had de knaller moeten zijn, maar er was geen wow-gevoel. We dachten allemaal: oké..." Brokop vraagt zich af of er wel goed over het concept is nagedacht, want de Chill-track - bedoeld als familievriendelijke variant - bleek vervolgens een stuk intenser te zijn.



Meer van verwacht

"Na de ritjes hebben we er nauwelijks met elkaar over gesproken. Dat is veelbetekenend." De videomaker noemt het "echt jammer". "Ik had er zeker meer van verwacht en ik denk andere mensen ook. De achtbaan is nu twee weken open en je hoort er niemand over." Brokop denkt te weten hoe dat komt. "De riteigenschappen zijn nu eenmaal niet zo goed."



De ervaringsdeskundige uit eveneens kritiek op het gebrek aan thematiek, het trillen van de treinen en het harde geluid dat de baan produceert. "Ook dat is zeer onaangenaam." Hij benadrukt dat YoY geen waardeloze attractie is. "Maar op de één of andere manier ontbreekt er iets. Heel jammer. Ik had er veel, veel, veel meer van verwacht."



Movie Park Germany

De ontnuchterend conclusie: "Het is een beetje alsof je op een naaimachine zit. Een kapotte naaimachine." Ride Review is een vrij grote naam in de Duitse pretparkwereld. Movie Park Germany begon enkele jaren geleden zelfs met het verkopen van Ride Review-souvenirs in het park.