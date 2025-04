Wildlands Adventure Zoo Emmen

Twee pinguïns gedood in Wildlands Emmen, dierenpark weet niet wie de dader is

In de Drentse dierentuin Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn twee humboldtpinguïns doodgebeten. Verzorgers ontdekten de dode dieren maandagochtend. Er waren bijtsporen zichtbaar, maar voorlopig blijft onduidelijk wie de dader is.

Gedacht wordt aan een een marter, een vos, een wilde kat of een bunzing. Men is er in ieder geval van overtuigd dat de pinguïns gedood zijn door een dier van buíten het park. In Wildlands zelf zijn geen dieren uit hun verblijf ontsnapt, bevestigt een woordvoerster.

Het dierenpark onderzoekt nog hoe het onbekende roofdier het pinguïnverblijf kon betreden. Uit voorzorg zijn nu stroomdraden geïnstalleerd. Ook werd een beveiligingscamera geplaatst in het gebied.



Peru

De humboldtpinguïn, die voorkomt langs de kusten van Peru en Chili, wordt in het wild bedreigd door voedseltekort vanwege overbevissing, de opwarming van de oceaan, plasticvervuiling en de verstoring van broedplaatsen. In Emmen hebben de dieren hun eigen onderkomen in parkdeel Nortica, gelegen tussen de ijsberen en de wasberen.