Kermis

Kermismedewerker gewond in Lelystad: persoon geraakt door draaiende attractie

Bij een ongeluk op de kermis in Lelystad is een medewerker gewond geraakt. Het incident vond rond 16.45 uur plaats bij de attractie Adventure Trip, een draaiende bank. Volgens de kermisorganisatie werd het slachtoffer geraakt door het bewegende onderdeel.

Op dat moment zaten er zeventien mensen in de attractie. Zij moesten vanaf enkele meters hoogte toekijken hoe het gewonde personeelslid verzorgd werd door toegesnelde hulpverleners.

Toen de werknemer naar het ziekenhuis was vervoerd, kon de bank weer naar beneden gebracht worden. De attractie zelf mankeert verder niets. De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.



Showtime

De kermis in Lelystad duurt van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 april. Adventure Trip, gebouwd door de Tsjechische fabrikant Kolmax Plus, stamt uit 2008. Afgelopen winter kreeg de attractie een nieuw thema, met designs gebaseerd op de jungle. De oorspronkelijke naam luidde Showtime.