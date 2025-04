Universal Destinations & Experiences

Universal zoekt creatief directeur voor nieuw themapark in Groot-Brittannië

Een vacature uit duizenden: Universal zoekt een creatief directeur voor het nieuw te ontwikkelen themapark in Groot-Brittannië. In de Engelse plaats Bedford moet in 2031 Universal Studios Great Britain opengaan, met sensationele attracties en themawerelden. Voor dat project is Universal Creative nu op zoek naar een leidinggevende.

Diegene wordt creatief eindverantwoordelijk voor de volledige bestemming, op het gebied van design, engineering en architectuur. Universal Creative is de divisie van Universal Destinations & Experiences die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van belevingen, attracties en resorts.

Het gaat om een vaste voltijdbaan, in eerste instantie vanuit het hoofdkantoor van Universal Creative in Orlando, gelegen in de Amerikaanse staat Florida. Universal vraagt om vijftien jaar ervaring met het ontwerpen van attracties, negen jaar ervaring met art direction en bij voorkeur een bachelordiploma op het gebied van theater, kunst, film of architectuur.



Oplevering

De creatief directeur houdt toezicht op de planning, de uitvoering en de oplevering van creatieve projecten, staat in de vacaturetekst. Het doel is om innovatieve ideeën en vooruitstrevende strategieën te promoten en teams van ontwerpers en schrijvers te begeleiden door het creatieve proces.



Het directielid onderhoudt ook contacten met externe merken en het management van Universal. Men noemt geen concreet salaris. Wel belooft Universal dat "talent, vaardigheden en ervaring worden beloond met een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket".