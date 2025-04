Kermis

Kermisdrama: man (49) overleden bij afbraak van 70 meter hoog reuzenrad

Bij het afbreken van een 70 meter hoge attractie is een 49-jarige medewerker om het leven gekomen. De man was bezig met het demonteren van het gigantische reuzenrad City Star toen hij ongeveer 40 meter naar beneden viel. Dat gebeurde in de Noord-Duitse stad Bremen.

Het kermisdrama vond dinsdagochtend plaats, toen het rad al voor de helft gemonteerd was. Rond 11.15 uur werd de rem van de attractie uitgeschakeld, waardoor het enorme wiel begon te draaien. De man raakte verstrikt in de constructie en viel de diepte in.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Hij overleed ter plaatse. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het fatale ongeval. Daarbij wordt bekeken waarom het rad van de rem werd gehaald.



Nederlandse fabrikant

City Star werd in 2019 opgeleverd door de Nederlandse fabrikant Mondial. Het rad stond opgesteld tijdens de paaskermis in Bremen, de zogeheten Osterwiese. Dat evenement lokte tussen vrijdag 11 en zondag 27 april zo'n 500.000 bezoekers.