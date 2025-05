Natura Artis Magistra

Dierverzorger Artis brengt eigen kinderboek uit: Gieren met de Pinguïns

Een dierverzorger van de Amsterdamse dierentuin Artis heeft een eigen kinderboek geschreven, waarin hij een kijkje achter de schermen geeft van het dierenpark. In het nieuwe boek Gieren met de Pinguïns van Job van Tol ontdekken jonge lezers hoe het is om een dag mee te lopen als dierverzorger.

Ze lezen over het voeren van de pinguïns, het verzorgen van de olifanten en jonge gieren en de geboorte van een giraffe. Artis spreekt over "verrassende en leerzame momenten", zoals het opereren van een vis en het herkennen van een kuiken in een ei. Ook wordt duidelijk hoe kinderen zelf verzorger kunnen worden.

"Met dit boek wil ik ieder kind dat er ook van droomt om in de dierentuin te werken een goede start geven door alles te vertellen wat je moet weten over het werken met dieren", aldus Van Tol, die sinds 2008 bij Artis werkt. "Het kan echt."



Kinderraad

Verder is het de bedoeling om te benadrukken hoe belangrijk dierentuinen zijn voor het behoud van diersoorten. Gisteren vond de presentatie plaats, in het bijzijn van Artis-directeur Rembrandt Sutorius en de kinderraad van de gemeente Amsterdam.



Van Tol schreef eerder al het boek De Oppasser, verschenen in 2022. Gieren met de Pinguïns is bedoeld voor lezers van 9 tot en met 12 jaar. Het non-fictieboek, met illustraties van Annemiek Schellenbach en foto's van Ronald van Weeren, wordt online verkocht voor 20,99 euro.