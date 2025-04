Chessington World of Adventures Resort

Nieuwe PAW Patrol-attracties in Engeland: investering van miljoenen ponden

De wereld van PAW Patrol komt tot leven in een Engels pretpark. Attractiepark Chessington World of Adventures werkt samen met Nickelodeon-eigenaar Paramount voor de bouw van een PAW Patrol-themagebied. De opening moet plaatsvinden in 2026.

Er komen vier attracties in PAW Patrol-thema, aangevuld met meet-and-greets en een souvenirwinkel. Een conceptafbeelding toont de iconische glijbaantoren uit de serie, omringd door een helikopter, een bus, een boot en een achtbaan in politiethema.

Het gebied vervangt parkdeel Mexicana, waar powered coaster Scorpion Express te vinden was. Er werd eind vorig jaar al een vergunning voor aangevraagd. Men investeert "meerdere miljoenen ponden" in het project, meldt moederbedrijf Merlin Entertainments.



Jumanji

Chessington huisvest al langer andere bekende merken, waaronder Jumanji en The Gruffalo. Over enkele jaren moet een Minecraft-zone openen, op de voormalige plek van themadeel Wild Asia.



PAW Patrol is een animatieserie over een reddingsteam met heldhaftige puppy's, aangestuurd door de 10-jarige jongen Ryder. Op dit moment zijn er drie Europese parken met een PAW Patrol-gedeelte: Movie Park Germany in Duitsland, Mirabilandia in Italië en Majaland Gdansk in Polen.