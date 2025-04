Tierpark Bierer Berg

Vandalisme en mishandeling in Duits dierenpark: bedreigde dieren gedood

Een dierenpark in Duitsland is het slachtoffer geworden van vandalen. Onbekende personen hebben afgelopen weekend de donatiezuil van Tierpark Bierer Berg gesloopt en leeggeroofd. Ook trokken ze naar het onderkomen van de bedreigde eikelmuizen. Meerdere dieren raakten gewond of werden gedood.

De dierentuin verwelkomde een week eerder nog een groep eikelmuizen uit de Nederlandse dierentuin Artis. Van de in totaal twaalf dieren in het verblijf zijn er nu nog maar drie ter plaatse. De rest is gestolen, ontsnapt of gedood. Verzorgers troffen ook afgerukte staarten aan.

Men denkt dat geprobeerd is om de muizen te vangen. "Ik heb er geen woorden voor", zegt dierentuindirecteur Matthias Willberg in gesprek met lokale media. "Dit park is een geschenk van de stad aan haar burgers. En dan komen er gekken die de boel vernielen en deze dieren martelen."



Gratis toegankelijk

Het voorval vond plaats tussen zaterdagavond 26 en zondagochtend 27 april. Het gratis toegankelijke Tierpark Bierer Berg ligt in de buurt van Maagdenburg, in de deelstaat Saksen-Anhalt. De directie wil extra veiligheidsmaatregelen implementeren om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.



De eikelmuis is een zeldzaam, Europees nachtdier met een kenmerkend zwart masker rond de ogen. Oorspronkelijk kwam de soort in Nederland voor, maar de eikelmuis stierf in de jaren zeventig uit in het wild door het verdwijnen van bosgebied. Artis is één van de dierenparken die proberen bij te dragen aan het behoud van de soort middels een fokprogramma.