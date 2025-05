Efteling

Efteling plaatst statiegeldautomaat in het Sprookjesbos

Efteling-bezoekers kunnen hun flesjes, blikjes en bekertjes voortaan ook inleveren in het Sprookjesbos. De Efteling heeft een statiegeldautomaat neergezet op het Herautenplein, naast verkooppunt de Kleyne Klaroen. Het gaat om een grote, donkerbruine kast; de zesde automaat in het park.

Eerder werden al vijf exemplaren geïnstalleerd bij het Fabula Restaurant, Frau Boltes Küche, de Game Gallery, Toko Pagode en Het Witte Paard. Directeur Fons Jurgens beloofde onlangs dat er twee automaten toegevoegd zouden worden. Er komt binnenkort dus nog een zevende aan.

Het Herautenplein is het grote plein in het hart van het Sprookjesbos. Daar bevinden zich de sprookjes Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je, Knuppel uit de Zak, Vrouw Holle, Assepoester, De Zes Zwanen, De Kikkerkoning en De Magische Klok. Voorheen moesten bezoekers vanaf de Kleyne Klaroen minimaal 300 meter lopen naar het dichtstbijzijnde inleverpunt.



Papieren bekertjes

De Efteling serveert drankjes in blikjes (15 cent statiegeld), flesjes (15 cent statiegeld) en papieren bekertjes (25 cent statiegeld). Met name met de bekertjes hebben de automaten soms moeite. Veel andere grote parken kiezen voor herbruikbare plastic bekers met een thematische opdruk, maar daar wil de Efteling vooralsnog niets van weten.