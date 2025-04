Efteling

Efteling heropent Hollandsche Gebakkraam op nieuwe locatie

De originele Hollandsche Gebakkraam van de Efteling is terug van weggeweest. In november vorig jaar werd de kraam verwijderd vanwege werkzaamheden in het entreegebied. Rond het nieuwe Efteling Grand Hotel wordt langzaam maar zeker het Eiland van de Vijf Zintuigen gerealiseerd.

De afgelopen maanden konden bezoekers voor oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en warme wafels terecht bij een tijdelijke kermiskraam met de naam Dutch Delights. Die wagen was gesitueerd op de Pardoes Promenade, naast het sprookje van Pinokkio.

Aanvankelijk stond de kraam er zonder opsmuk, later werden alsnog wat decoraties toegevoegd. Nu het plein naast entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen steeds verder wordt afgewerkt, is de kermiswagen niet meer nodig.



Magische Poort

Over een tijdje zullen bezoekers de Pardoes Promenade betreden via de Magische Poort: een arcadeboog onder het Grand Hotel. Het hotel opent op 1 augustus voor het grote publiek, maar de nieuwe wandelroute moet al eerder in gebruik genomen worden.