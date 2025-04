Kermis

Ernstig ongeluk op kermis in Hilversum: meisje (14) valt uit attractie

Op de kermis in Hilversum is vanmiddag een 14-jarig meisje gewond geraakt door een val uit een attractie. Het incident vond iets na 16.00 uur plaats bij de thrillride Energizer; een sensationele molen van het type pegasus. Het is nog niet bekend hoe de tiener uit de attractie kon vallen.

De Energizer werd in 2000 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Technical Park. De constructie bestaat uit een draaiende arm met een wiel waar zes kantelende gondels voor vijf personen aan bevestigd zijn. Die vliegen tijdens de rit meermaals over de kop.

De huidige eigenaar exploiteert de attractie sinds 2023. Het slachtoffer maakte een val van ongeveer 8 meter. Na het ongeluk waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Naast ambulance en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen.



Afgeschermd

Uiteindelijk is de gewonde bezoeker per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De omgeving werd afgeschermd. Volgens burgemeester Gerhard van den Top is de toestand van het meisje stabiel. Ze heeft in ieder geval haar arm gebroken.



De Energizer staat voorlopig stil voor onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de rest van de attracties draait nog wel. Het evenement op het Hilversumse Marktplein duurt nog tot en met maandag 5 mei.