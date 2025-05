Attractiepark Toverland

Toverland wil Maximus' Blitz Bahn vervangen door nieuwe attractie

Toverland werkt aan plannen om de Maximus' Blitz Bahn te vervangen door een andere attractie. Dat melden verschillende ingewijden aan Looopings. De elektrisch aangedreven rodelbaan opende in 2015. Tien jaar later is de capaciteit van de attractie niet meer toereikend. Bovendien hebben de karretjes steeds meer onderhoud nodig.

Daarom is intern besloten om op termijn afscheid te nemen van de Blitz Bahn. Wanneer dat zal gebeuren, staat nog niet vast. Dat is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de financiën en de resterende levensduur van de voertuigen. De vervanger moet in ieder geval een hogere capaciteit hebben.

De Blitz Bahn werd tien jaar geleden gebouwd op de plek van de Woudracer uit 2004, ook een rodelbaan. Destijds investeerde het Limburgse attractiepark in een vergelijkbaar parcours met nieuwe voertuigen, nieuwere technieken en een thematische omgeving. Er werd een achtergrondverhaal aan gekoppeld over de Oostenrijkse uitvinder Maximus Müller.



Accepteren

De capaciteit bleef laag: zelfs op rustige dagen staan bezoekers vaak drie kwartier te wachten voor een ritje. "Door te kiezen voor een nieuwe bob, accepteren we dat die wachtrij een probleem zal blijven", zei de directie destijds. Vandaag de dag denkt Toverland daar toch anders over.



Het park is het afgelopen decennium zo gegroeid dat populaire attracties met een lage capaciteit niet meer in het aanbod passen. Daarom liggen er ideeën op tafel voor een ander attractietype op deze locatie, al heeft men over die investering nog geen definitieve beslissing genomen.



Oostenrijks bergdorpje

Vermoedelijk zal Toverland wel vasthouden aan het bestaande thema: er is de afgelopen jaren juist hard gewerkt om het gebied rond de Blitz Bahn aan te kleden als een Oostenrijks bergdorpje. Uitvinder Müller speelt inmiddels ook een rol bij waterbaan Expedition Zork en funhouse Villa Fiasko.



Een woordvoerster van Toverland kan het bericht in gesprek met Looopings niet bevestigen. "We zijn altijd bezig met de toekomst, maar op dit moment is er geen nieuws dat we kunnen delen over de toekomst Maximus' Blitz Bahn", legt ze uit. De attractie is voorlopig gewoon operationeel.