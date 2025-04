Phantasialand

Phantasialand: geen Quick Pass meer actief bij waterbaan Chiapas

Bezoekers van Phantasialand kunnen niet meer betalen om voorrang te krijgen bij waterbaan Chiapas. Tot nu toe was de populaire waterattractie in het Duitse pretpark onderdeel van voordringservice Quick Pass, waarmee de wachtrijen overgeslagen kunnen worden.

Er bestaan twee versies: Quick Pass voor 10 euro en Quick Pass Plus voor 20 euro. Met beide opties kunnen bezoekers twee keer een wachtrij skippen. De Quick Pass is geldig bij Talocan, Maus au Chocolat, Winja's Fear, Winja's Force en Colorado Adventure. De Plus-variant mag óók gebruikt worden bij Taron en Black Mamba.

Wie nu een Quick Pass aanschaft, wordt geïnformeerd dat Chiapas niet beschikbaar is: daar moet iedereen gewoon in de reguliere wachtrij plaatsnemen. De aanpassing heeft naar verluidt te maken met de capaciteit van de waterbaan, die momenteel lager zou zijn dan gewoonlijk.



Handmatig doorgestreept

De naam van de attractie werd handmatig doorgestreept in alle informatiefolders. Phantasialand verkoopt de Quick Pass niet online: geïnteresseerden kunnen alleen terecht bij de gastenservice. Die bevindt zich tegenwoordig op het grote plein in parkdeel Berlin, bij zweefmolen Wellenflug.