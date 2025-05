Familiepark Drievliet

Drievliet komende weken op meerdere dagen volledig uitverkocht

Drievliet verkoopt geen tickets meer voor verschillende dagen in mei en juni. Op die dagen is het Haagse attractiepark volledig uitverkocht. Men ontvangt grote groepen schoolreisjes, meldt een woordvoerder aan Looopings. Abonnementhouders blijven wel welkom.

Het gaat deze maand om vrijdag 16, dinsdag 27 en woensdag 28 mei. In juni zit Drievliet vol op donderdag 19 en vrijdag 20 juni. Wie voor deze data toegangsbewijzen probeert aan te schaffen, komt bedrogen uit.

In het verleden bleef Drievliet in principe gewoon geopend, zelfs bij extreme drukte. Nu kiest het management er bewust voor om vanwege de verwachte bedrijvigheid de kaartverkoop stop te zetten. Bezoekers worden ervoor gewaarschuwd in de openingskalender op de officiële website van het park.



Extra drukte

Er verschijnt ook een waarschuwing in beeld op de homepage. "Doordeweeks in mei en juni ontvangen we veel schoolgroepen", luidt de tekst. "Houd rekening met extra drukte tijdens je bezoek."