Energylandia

Rookwolk stijgt op uit Energylandia, maar pretpark stelt bezorgde fans gerust

Boven het Poolse pretpark Energylandia was afgelopen weekend een rookwolk zichtbaar. Een TikTok-gebruiker filmde hoe een deel van het bekende attractiepark ogenschijnlijk in brand stond. De beelden werden zaterdagavond na sluitingstijd gemaakt, rond 19.00 uur.

Energylandia stelt fans gerust in een verhaal op Instagram: het park stond niet in brand. Een woordvoerster herhaalt dezelfde boodschap in gesprek met Looopings. "Het was gewoon rook afkomstig van een brandende afvalcontainer", laat ze weten.

"Dankzij de snelle reactie van ons gekwalificeerde veiligheidspersoneel en eerdere training bij de brandweer, was de situatie direct onder controle. Alles is nu in orde." Energylandia kon de poorten zondagochtend gewoon openen zoals gepland.