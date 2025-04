Kermis

Zweefmolen komt abrupt tot stilstand: twee gewonden

Bij een ongeluk met een zweefmolen op het Spaanse eiland Mallorca zijn twee personen gewond geraakt. De tientallen meters hoge attractie Limit kwam abrupt tot stilstand tijdens een ritje, waardoor de gondels botsten. Twee meisjes liepen verwondingen op.

Ze hadden na afloop last van bloedingen aan een vinger en de neus. De vader van de slachtoffers klaagt in de media dat niemand informeerde naar de toestand van de meisjes. Er kwamen ook geen EHBO-medewerkers of beveiligers ter plaatse.

Het incident vond eerder deze maand plaats tijdens de kermis Fira del Ram, die open is van februari tot en met april. Volgens de exploitant werd het voorval veroorzaakt door een sensorstoring. De molen komt dan om veiligheidsredenen plotseling tot stilstand. Na het voorval is de attractie ontruimd.