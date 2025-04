Drayton Manor Resort

Terug naar de jaren vijftig: Engels pretpark laat bezoekers betalen per attractie

Het Engelse pretpark Drayton Manor heeft een bijzonder weekend achter de rug. Wat begon als een ogenschijnlijke 1 aprilgrap, is uiteindelijk daadwerkelijk doorgevoerd: alle bezoekers mochten gratis naar binnen, waarna ze konden betalen per attractie. Het initiatief werd Play Like Back In The Day genoemd.

Drayton Manor opende in 1950, 75 jaar geleden. Op 1 april kondigde het management aan dat de entreeprijs geschrapt zou worden. Het leidde aanvankelijk tot kritiek, omdat mensen dachten dat er een grap werd uitgehaald. Later bleek dat het park op twee dagen daadwerkelijk gratis zou worden.

Afgelopen zaterdag en zondag hanteerde Drayton Manor geen toegangsprijs, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum. Iedereen kreeg de kans om - net als in de jaren vijftig - losse tickets te kopen voor de rides. De prijzen lagen wel hoger dan in het verleden: vijf kaartjes voor 10 pond (zo'n 12 euro) en tien kaartjes voor 20 pond (23,50 euro).



Beperkt

Per attractie had men één tot vijf kaartjes nodig, afhankelijk van de grootte en de populariteit. Om chaos te voorkomen moesten bezoekers de gratis entreetickets vooraf reserveren: het aantal plekken was beperkt. Voorlopig blijft het bij een eenmalig nostalgisch eerbetoon. Inmiddels kost een dagje Drayton Manor weer 45 pond per persoon, bijna 53 euro.



Het 75-jarig bestaan van Drayton Manor wordt de rest van het seizoen nog gevierd met vuurwerkshows op verschillende dagen in mei, juli en augustus. Ook is er een museum geopend met rekwisieten uit de afgelopen decennia, waaronder oude poppen, een gondel van een verdwenen attractie, originele ontwerpen en historische foto's.