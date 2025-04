Attractiepark Toverland

Toverland knapt de grootste douche van Nederland op

Toverland is bezig met groot onderhoud aan de grootste douche van het land. Bij het station van wildwaterbaan Djengu River werd al even geleden een opvallende steigerconstructie met doeken neergezet. Normaal gesproken klettert daar een enorme waterval naar beneden.

's Zomers worden bezoekers middels een bordje uitgedaagd om onder die waterval plaats te nemen, onder de noemer "de grootste douche van Nederland". Nu blijven de rotspartijen even droog, zodat het decor opgefrist kan worden.

De werkzaamheden zijn al in januari gestart. Het gaat om een ingrijpend project, want ruim drie maanden later staan de steigers er nog steeds. Ook de zogeheten Dwaalroute ernaast is tijdelijk afgesloten.



Dagelijks

Bezoekers kunnen ondertussen gewoon een vaartocht maken: Djengu River blijft operationeel. Toverland is tot begin november dagelijks geopend van 10.00 tot minimaal 18.00 uur. Onderhoud moet daardoor ook tijdens openingsuren plaatsvinden.