Bezoekers Plopsaland brengen eerbetoon aan overleden Studio 100-acteur

In Plopsaland De Panne zijn bloemen gelegd als eerbetoon aan acteur Chris Cauwenberghs, die deze week op 78-jarige leeftijd overleed. Vlakbij een groot beeld van Kabouter Lui uit Kabouter Plop, het personage dat gespeeld wordt door Cauwenberghs, verschenen witte rozen.

Er werd ook een zwart-witfoto van de acteur neergelegd. Het gaat niet om een initiatief van het Vlaamse attractiepark, maar om een persoonlijke actie van het publiek. Cauwenberghs speelde de rol van Kabouter Lui tussen 1997 en 2014.

Bezoekers van Plopsaland komen de slaperige kabouter tegen als standbeeld aan het water, terwijl hij aan het vissen is. Hij zit in de buurt van de bootjesdarkride Het Bos van Plop uit 2000, waarin de stem van Cauwenberghs tot op de dag van vandaag te horen is.