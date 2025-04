PortAventura World

Staking is van de baan: PortAventura open zonder beperkingen op 1 en 2 mei

Goed nieuws voor bezoekers van PortAventura World: het management van het Spaanse pretparkresort heeft eindelijk een akkoord bereikt met de vakbonden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Als gevolg daarvan gaat een geplande staking op donderdag 1 en vrijdag 2 mei niet door.

Eerder werd er wel gestaakt op zaterdag 19 april, tijdens het paasweekend. Daardoor ondervonden bezoekers veel problemen. Een hoop attracties en eetgelegenheden in PortAventura Park bleven noodgedwongen dicht. Het naastgelegen Ferrari Land ging zelfs helemaal niet open.

Vakverenigingen hadden aangekondigd dat het personeel het werk deze week opnieuw zou neerleggen, maar dan 48 uur lang in plaats van 24 uur. Die imagoschade blijft PortAventura dus bespaard. 1 en 2 mei wordt veel drukte verwacht in het resort. 1 mei is een nationale feestdag in heel Spanje: Día del Trabajo, de Dag van de Arbeid.



Gebruikelijke ervaring

"Dankzij een overeenkomst tussen de partijen zullen de parken en hotels van PortAventura World operationeel zijn als gewoonlijk, met de gebruikelijke ervaring voor alle gasten", meldt PortAventura op social media. "We kijken ernaar uit om onze dertigste verjaardag met jullie te vieren."



Eerder was men uit voorzorg gestopt met het verkopen van tickets en hotelovernachtingen voor de bewuste dagen. Dinsdagmiddag is rond 17.00 uur een principeakkoord bereikt. Dat gebeurde na tussenkomst van het Spaanse ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid.



Vier jaar

De betrokkenen werden het uiteindelijk eens over "substantiële verbeteringen in salarissen en werkuren", schrijven PortAventura en de vakbonden UGT en CCOO in een gezamenlijke verklaring. De arbeidsovereenkomst geldt voor de komende vier jaar.



Eén van de afspraken is een salarisverhoging van 6 procent in 2025, die met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd. In de jaren erna is een verdere loonstijging afhankelijk van de consumentenprijsindex, plus 0,25 procent in 2027 en 0,5 procent in 2028. Andere veranderingen hebben onder meer betrekking op een loyaliteitsbonus en een nachttoeslag.