Walibi Holland

Marketingmanager Drievliet kraakt Walibi-achtbaan YoY af: 'Saai, rammelend, onplezierig'

De marketingmanager van Drievliet is niet onder de indruk van de concurrentie. Walibi Holland opende deze maand de dubbele achtbaan YoY: de eerste single-rail coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction in Europa. De investering van bijna 18 miljoen euro valt niet in de smaak bij Danny van der Weel, die in Drievliet verantwoordelijk is voor de marketing.

Dat liet de manager van het Haagse familiepark vandaag op niet mis te verstane wijze blijken in een verhaal op zijn Instagram-account. De Europese primeur kreeg van hem twee keer een onvoldoende: het rapportcijfer 5 voor de groene Thrill-baan en slechts een 4 voor de blauwe Chill-track.

"Saai, rammelend, onplezierig", luidde het eindoordeel over YoY na het uitproberen van beide sporen. Het is vrij uitzonderlijk dat een manager van een Nederlands attractiepark de concurrentie openlijk de maat neemt op social media.



Presentator

Naast zijn werkzaamheden voor Drievliet is Van der Weel de presentator van het YouTube-kanaal Theme Park Science. Verder komt hij regelmatig voorbij in de podcast Ochtend in Pretparkland. Theme Park Science was enkele weken geleden nog te gast in Walibi voor het opnemen van een special over YoY, zonder Van der Weel.



Overigens is de Drievliet-manager niet de enige pretparkliefhebber met kritiek op YoY: in een recente poll op Walibi's Instagram-account scoorde geen van beide YoY-banen beter dan de bekende Goliath uit 2002.