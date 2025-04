Disneyland Paris

Dit is voorlopig de wachtrij voor Tower of Terror in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een tijdelijke wachtrij gerealiseerd voor The Twilight Zone Tower of Terror in het Walt Disney Studios Park. In de reguliere buitenwachtrij van de attractie vinden de komende maanden werkzaamheden plaats: er wordt een overkapping gebouwd.

Om die reden kan een groot deel van de reguliere rij niet gebruikt worden. Een provisorische wachtrij, bestaand uit dranghekken met zeilen, moet ervoor zorgen dat er toch voldoende ruimte is voor wachtende mensen.

De hekken verschenen op het plein in Production Courtyard - het toekomstige World Premiere Plaza. Volgend jaar, als de naam van het park verandert in Disney Adventure World, wandelen bezoekers via dit gebied naar de nieuwe promenade Adventure Way.



FastPass

Niet alleen ín de rij wordt momenteel gewerkt. Even verderop zijn ook schuttingen neergezet bij de voormalige FastPass-kiosk van de Tower of Terror. Daar opent eind dit jaar een nieuwe souvenirwinkel in de stijl van het fictieve Hollywood Tower Hotel, als aanvulling op de bestaande winkel bij de uitgang van de attractie.