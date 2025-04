Efteling

Efteling-fan brengt Danse Macabre op filmische wijze in beeld: 'Pittig veel werk'

Een 18-jarige Efteling-fan heeft geprobeerd om de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre zo filmisch mogelijk in beeld te brengen. Op zijn YouTube-kanaal FPRides publiceerde Ferre Poel een video van de raadselachtige abdij en het omliggende Huyverwoud.

Daarvoor zoomde hij in op verschillende thematische elementen in het griezelgebied, als ware het een huiveringwekkende horrorfilm. Op de achtergrond klinkt de originele soundtrack van Efteling-componist René Merkelbach. Ook enkele onheilspellende medewerkers komen in beeld.

Er ging "pittig veel werk" in zitten, vertelt de maker aan Looopings. Het doel was om "Efteling-fans digitaal te laten genieten van de macabere sfeer". A 4K Danse Macabre Cinematic, zoals de film is gedoopt, duurt ruim vier minuten.