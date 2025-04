Efteling

Efteling: virtuele wachttijd Danse Macabre nu ook zichtbaar op Looopings

Danse Macabre is de eerste Efteling-attractie met een permanente virtuele wachtrij. Die is voortaan ook zichtbaar op Looopings. In het overzicht op loooping.nl/wachten wordt voortaan niet alleen de reguliere wachttijd voor het spookspektakel getoond: de actuele virtuele wachttijd kreeg eveneens een plek.

Efteling-bezoekers kunnen met behulp van de officiële Efteling-app een plek in de rij claimen als ze in de buurt zijn van de attractie. Er vindt nog geen controle plaats op basis van entreekaarten of abonnementen: iedereen krijgt de mogelijkheid om maximaal zes plaatsen te reserveren.

De virtuele wachtrij opende vorige week dinsdag. Het gaat om een gratis service, die voorlopig alleen beschikbaar is bij Danse Macabre. De Efteling heeft wel plannen om het concept de komende periode bij meer attracties te introduceren, al is er nog geen concrete lijst bekend.



Kwartier

Men werkt met tijdvakken van een kwartier. De virtuele wachttijd liep de afgelopen dagen op tot meer dan driehonderd minuten. Dat lijkt lang, maar in die periode kunnen gebruikers doen wat ze willen: een hapje eten, winkelen of andere attracties bezoeken. Het gebeurt ook regelmatig dat een tijdstip plotseling vervroegd wordt.