Attractiepark Toverland

Video: bezoekers Toverland stappen op eigen houtje uit attractie

Bezoekers van Toverland zijn vanmiddag op eigen houtje uit een attractie gestapt. Vaartocht Merlin's Quest viel stil door een storing. Medewerkers drukten de passagiers op het hart om te blijven zitten, maar daar hadden veel mensen geen boodschap aan. Zij klommen op eigen houtje uit hun boot.

Dat is te zien op beelden van een omstander. "Onze collega's hebben de inzittenden van alle boten persoonlijk in het Nederlands en Duits geïnformeerd dat er ontruimd zou gaan worden en hun verzocht om even te blijven zitten tot ze geassisteerd zouden worden", legt een woordvoerster uit.

Ondanks de duidelijke boodschap konden meerdere personen niet het geduld opbrengen om te wachten. "Helaas hebben niet alle inzittenden hier gehoor aan gegeven." Dat is uiteraard niet de bedoeling: het kan zorgen voor onveilige situaties.



Getraind

Personeelsleden van het Noord-Limburgse pretpark zijn getraind om passagiers veilig te evacueren. Bovendien had de attractie weer in beweging kunnen komen. "Zodra wij de bezoekers zagen uitstappen, is een collega naar de boot gelopen", vult de voorlichtster aan. Diegene bleef staan tot iedereen onder begeleiding van Toverland-medewerkers is geëvacueerd.



Merlin's Quest was gesloten tussen 11.40 en 14.00 uur. Normaal gesproken varen bezoekers over de grote vijver in themagebied Avalon, met uitzicht op wing coaster Fenix en vliegtuigmolen Pixarus. Er is ook een binnengedeelte dat Tír na nÓg voorstelt, de bron van het eeuwige leven.