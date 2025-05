Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Nieuwe designs voor Woezel & Pip-pretpark in Brabant, opening in 2026

De werkzaamheden voor een nieuw Woezel & Pip-pretpark in Noord-Brabant zijn in volle gang. In de aanloop naar de opening in 2026 deelt initiatiefnemer Van Hoorne Studios een handjevol nieuwe designs voor de bestemming. Daarop zien we ook een scène van een toekomstige darkride.

Een bestaand vakantiepark in het Brabantse Hoogerheide wordt momenteel omgebouwd tot Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin, met themahuisjes, meet-and-greets en attracties. Van Hoorne investeert 47 miljoen euro om van de locatie dé publiekstrekker van Zuidwest-Nederland te maken.

De darkride wordt een trackless variant met een ritsysteem afkomstig van de Limburgse firma ETF Ride Systems, bekend van bijvoorbeeld Symbolica in de Efteling. "In die darkride beleef je eigenlijk alle onderdelen van Woezel & Pip in De Tovertuin, in vier minuten", vertelt Van Hoorne-producent Gilles Rousel in de podcast Daar Wil Je Naartoe.



Hondenhok

"Eigenlijk is het een introductie van de rest van de dag die je in het park gaat hebben. Dus je gaat eerst Woezel & Pip ophalen bij het hondenhok, dan ga je met ze naar school, dan ga je met ze naar de Speelboom waar ze heel graag willen spelen, dan nog eventjes naar het strand waar ze lekker weer tot rust kunnen komen."



Het verhaal eindigt met het voorlezen van een verhaaltje bij Tante Perenboom. "Dat is eigenlijk een dag in De Tovertuin die je vangt in één attractie, waarna je eigenlijk verder die belevelingswereld in gaat", aldus Rousel. Op de vrijgegeven afbeeldingen zijn verder ook onder meer een restaurant en een theater zichtbaar. Men mikt op een opening met Pasen.