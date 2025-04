Duinrell

Motor oververhit, dus Duinrell-bezoekers moeten Mad Mill voorlopig missen

Bezoekers van Duinrell kunnen voorlopig geen ritje maken in de thrillride Mad Mill. De frisbee-attractie kampt met een defecte aandrijfmotor. Dat onderdeel raakte dinsdag oververhit, bevestigt een voorlichter aan Looopings. Sindsdien staat de attractie stil.

"De kapotte motor is ontkoppeld en opgestuurd naar onze onderhoudspartner Facta", vertelt de woordvoerder. De oorzaak van het mankement is nog niet duidelijk. Duinrell weet ook nog niet wanneer het essentiële element retour zal komen. "Maar hopelijk zo snel mogelijk."

De Mad Mill werd in 2001 gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland. Bijna 25 jaar later heeft de attractie opvallend veel onderhoud nodig. In 2022 en 2023 was de mallemolen al negen maanden buiten bedrijf, niet veel later gevolgd door een sluiting van bijna vijf maanden in 2023 en 2024.