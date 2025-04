Walibi Belgium

Walibi Belgium verbergt rookzones achter schuttingen

De rookzones van Walibi Belgium liggen niet meer in het zicht. Het Belgische pretpark voerde een jaar geleden een algemeen rookverbod in. Sindsdien mag er alleen gerookt worden op afgebakende rookplekken. Sommige gebieden bevonden zich aanvankelijk op paden en pleinen, zonder duidelijke afscherming.

Nieuwe landelijke wetgeving, die op 31 december vorig jaar van kracht werd, schrijft echter voor dat rookzones in pretparken en dierentuinen niet in een doorgangsgebied mogen liggen. De overheid eist bovendien dat de plekken zo ingericht zijn dat de rook zich niet te veel kan verspreiden naar het rookvrije gedeelte.

Nog niet alle rookzones in Walibi Belgium voldeden de afgelopen maanden aan die eis. Naar aanleiding van vragen van Looopings liet een woordvoerster van het attractiepark eerder deze maand weten dat er nog aanpassingen zouden komen "om volledig aan de wetgeving te voldoen".



Niet zichtbaar

Dat is inmiddels gebeurd. Bij verschillende rookplekken zijn donkerbruine houten schuttingen verschenen. Op die manier zijn rokers niet langer zichtbaar vanaf de hoofdroute. Walibi telt momenteel vijf rookzones: bij de entree, achter de Western Shop, in de buurt van de Tiki-Bar, voor draaiend huis Le Palais du Génie en naast boomerang coaster Cobra.







Oude situatie