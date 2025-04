Duinrell

Veertig kikkers in de Kikkerachtbaan: Duinrell zet klassieke coaster in het zonnetje

De originele Kikkerachtbaan in Duinrell is dit jaar voor het laatst geopend: in 2026 wordt de klassieke rollercoaster vervangen door een volledig nieuw exemplaar. Ter gelegenheid van het afscheid zet het Wassenaarse pretpark de bekende attractie dit jaar extra in het zonnetje.

Daarbij hoort ook een lollige video van een trein vól met kikkers. Duinrell-medewerkers vulden de veertig zitplaatsen van de achtbaan met grote knuffels van mascottes Rick de Kikker en zijn vriendin Lelie. De rit werd onder meer in beeld gebracht met een drone.

De Kikkerachtbaan, geopend in 1985, werd gebouwd door de Duitse firma Zierer. Dat bedrijf levert ook de vervanger, die dezelfde naam zal dragen. De nieuwe trein wordt wel korter dan voorheen, met veertien in plaats van twintig karretjes voor twee personen.