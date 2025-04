Efteling

Storing bij Efteling-attractie De Vliegende Hollander: nieuwe scène met noodverlichting

Dankzij een storing konden Efteling-bezoekers de nieuwe scène in De Vliegende Hollander voor het eerst bekijken met de werkverlichting aan. Normaal gesproken is de populaire waterachtbaan grotendeels donker. Gisteren werd de noodverlichting geactiveerd tijdens de rit.

Inzittenden zagen vervolgens dingen die niet bedoeld zijn voor het grote publiek: de muren en het plafond van het attractiegebouw én veel technische installaties. Eén van de bezoekers besloot zijn camera erbij te pakken voor bijzondere beelden.

De Vliegende Hollander was de afgelopen maanden gesloten voor groot onderhoud. In die periode is de scène bij de kettinglift vernieuwd. Een constructie van houten planken moet een brandend scheepswrak voorstellen. De video toont het nieuwe tafereel met meer details dan gewoonlijk, dankzij de extra lampen.



Boegbeelden

Het gebeurt af en toe dat er online beelden opduiken van een ritje in De Vliegende Hollander in het licht. Zo verschenen in het najaar van 2023 al verschillende filmpjes van een storing bij de scène met scheepswrakken en boegbeelden, die in dat jaar was toegevoegd.